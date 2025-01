So wird der Opernball 2025: Eine neue Moderatorin und spannende Details

Es dauert zwar noch über einen Monat bis sich die Staatsoper wieder in einen funkelnden Ballsaal verwandelt, doch am Freitagvormittag wurden in einer von Teresa Vogl moderierten Pressekonferenz die Details zum Wiener Opernball (27. Februar) bekannt gegeben.

Eine Premiere wird's für Opernsänger Juan Diego Flórez geben, der zum ersten Mal beim Ball singen wird. Den Opernball an sich kennt er aber gut, da er ihn privat schon öfter besucht hat. Neben Flórez werden Nadine Sierra, Maria Nazarova und Daniel Jenz die Eröffnung bestreiten, die diesmal ganz im Zeichen von Johann Strauß steht.

Der peruanisch-österreichische Tenor wird übrigens "Bella Enamorada" zum Besten geben. "Musikalisch das Maximum, was als Latin-Lover erreichbar ist. Er singt das unvergleichlich", so Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.