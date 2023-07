"Seiler und Speer" erfüllen letzten Wunsch von schwerkranker Sandra

Einmal wollte die 30-jährige Sandra ihre Idole "Seiler und Speer" persönlich treffen und live spielen hören. Was sich gar nicht so schwer anhört, war für Sandra aber nicht so einfach. Vor einiger Zeit bekam sie die Diagnose "Kopftumor", die ihr komplettes Leben veränderte.

Ihre Mutter kontaktierte den Verein "Rollende Engel" (erfüllt schwerkranken Personen ihren letzten Wunsch), der Sandra zum Konzert inklusive "Meet & Greet" nach Ansfelden (OÖ) brachte. Beim persönlichen Treffen wurde viel gescherzt, gelacht und Fotos gemacht.