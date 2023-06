Musiker Bernhard Speer wird zum Talkshow-Moderator

Durch das Musik-Duo "Seiler & Speer" wurde Bernhard Speer bekannt. Jetzt streckt er die FĂŒhler aber nach weiteren, neuen Herausforderungen aus und wird zum Talkshow-Host. Denn ab 3. Juli moderiert er die Late-Night-Show "Monte Grillo Club" (zu sehen auf Joyn und ab Herbst im Wochenrhythmus auf ProSieben Austria).

"Eine Talkshow, die nicht nur nett an der GesprÀchsoberflÀche der GÀste kratzt, sondern die auch ein bisschen in die Tiefe geht. Das kann dann mit Augenzwinkern auch mal ganz schön direkt werden", verspricht Speer. Ab Herbst 2023 ist die Sendung zudem im Wochenrhythmus auf ProSieben Austria zu sehen.

➀ Lesen Sie hier mehr: Musiker Bernhard Speer hat geheiratet und wird wieder Papa

GesprĂ€chspartner werden ĂŒbrigens GĂ€ste wie Josh, Ina Regen, Thomas Stipsits und Josef Hader sein.



"Geplaudert wird nach dem Motto 'alles ist möglich – nix is fix‘ ĂŒber so ziemlich alles, was uns gerade einfĂ€llt. Spaß soll‘s machen und lustig soll‘s sein. Aber auch mit Hirn. Sonst wĂ€r’s ja eben nicht lustig,“ so Speer.

Und auch sonst legt der Neo-Moderator gerne selbst Hand an: "Ich kenne hier jedes Licht, jede Schraube, jedes Kabel. Wenn’s wĂ€hrend der Show wo flackert, steh‘ ich halt auf und bring’s wieder in Ordnung“.