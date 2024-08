Sebastian Kranner (24), ein neuer Stern am Regie-Himmel: "Am Anfang war die Skepsis groß"

Die Kunst liegt hier eindeutig in den Genen – Vater Gernot Kranner ist Schauspieler, Sänger, Musicaldarsteller und Regisseur, Onkel Reinwald Kranner ist ebenfalls auf den Musicalbühnen zu finden und er ist auch Regisseur, Choreograf und komponiert eigene Songs.

Sebastian Kranner war bei den Wiener Sängerknaben, studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Deutsche Philologie und hat sich voll und ganz der Regie verschrieben.

Als Zehnjähriger stand er beim Lehár-Festival in Bad Ischl als Sänger auf der Bühne, jetzt inszeniert er „Der Sterngucker“.

„Am Anfang war die Skepsis groß, ob so ein junger Bursche wie ich so eine große Produktion stemmen kann. Aber sobald die Arbeit losgegangen ist, haben alle verstanden, dass da jemand am Ruder ist, der sein Handwerk versteht und der weiß, was er will“, erzählt er.