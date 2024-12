"Schwieriges Jahr": Wie heimische Promis auf 2024 zurückblicken

Auch seine Kollegin Ursula Strauss (50) betrachtet die aktuelle Situation mit großer Sorge. "Ich finde es extrem belastend, in einer Zeit zu leben, in der so viele Konflikte rund um uns schwelen, in der so viele Menschen so viel Leid ertragen müssen, ihre Heimat verlassen müssen, fliehen müssen, geliebte Menschen verlieren, in der so viel Aggression in der Luft liegt, auch in der Kommunikation sehr viel über Hetze funktioniert und man sich nicht hinsetzt und zuhört und in die Augen schaut und sagt: Ok, Beziehungen sind Kompromisse, Familienleben sind Kompromisse, Demokratie ist ein Kompromiss."