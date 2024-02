Schwarzeneggers Enkelinnen stehen mit Tieren für gemeinsames Frühstück an

"Wenn ich sie in den Stall mitnehme und bitte, mir beim Schaufeln des Mistes zu helfen, sagen sie nein", scherzte Schwarzenegger. Ihr Vater meine, dafür seien sie noch nicht "reif". Katherine ist seit 2019 mit dem Schauspieler Chris Pratt verheiratet. Tochter Lyla Maria war im August 2020 zur Welt gekommen. Eloise Christina folgte im Mai 2022. Pratt hat noch einen Sohn aus einer früheren Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris ("Scary Movie").

Der Schauspieler hat eigenen Angaben zufolge eine herausfordernde Zeit durchgemacht, bevor er seine heutige Ehefrau kennenlernte. Mit Kollegin Drew Barrymore sprach er 2023 in ihrer Talkshow, wie sich aus einem persönlichen Tiefpunkt "vor fünf, vielleicht sechs Jahren" sein neues Leben entwickeln sollte. "Es gab einen Moment in meinem Leben, an dem ich viele Probleme hatte und mich wirklich gebrochen fühlte", hatte er verraten.

Und dann sei plötzlich alles anders gewesen, denn er lernte "die Frau seiner Träume" kennen. "Wenn es passt, macht es boom", so Pratt. "Es erwischt dich. Du verliebst dich. Du heiratest. Jetzt haben wir zwei wunderschöne Töchter, und es fühlt sich wirklich großartig an."