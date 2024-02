Schwarzenegger kämpft mit österreichischem Akzent in Super-Bowl-Spot

Beim Finale des Super Bowl geht's nicht rein um das Spiel, auch die Halbzeit-Show sorgt für großes Interesse - so wie die starbesetzten Werbespots, die in den Pausen gezeigt werden.

Da muss Unterstützung her. So wird ihm sein "Zwillinge"-Kollege Danny DeVito zur Seite gestellt, der für ihn das Wort dann korrekt ausspricht.

In der letzten Szene sitzen die beiden im Kino und sehen sich das Ergebnis an. "You are a backstabbaaa", sagt Schwarzenegger zu DeVito. Und der kann es sich natürlich nicht verkneifen, ihn noch einmal auszubessern: "I'm a backstabber."