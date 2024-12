Schon wieder Haut-OP bei Heribert Kasper: Über 50 Eingriffe hatte er schon

"Wieder einmal zwei Haut-OPs an beiden Schultern und das noch vor Weihnachten. Sehr nettes Geschenk!", erzählt er dem KURIER.

Weißer Hautkrebs, auch Basaliom genannt, macht "Mr. Ferrari" Heribert Kasper schon seit vielen Jahren zu schaffen. Bereits über 50 Eingriffen musste er sich deshalb schon unterziehen. Und jetzt war es wieder so weit.

"Trotzdem kann ich Gottseidank darüber noch lachen, denn es sind ja bereits über 50 Haut-Eingriffe bei mir und ich sehe die Narben und Laserstellen als Tattoo-Ersatz", sagt er. "Muss alle 3 Monate mich checken lassen beim Hautarzt und meistens ist was los."

"Deshalb kann ich jeden Menschen nur raten wirklich vorsichtig zu sein. Speziell, wenn man vielleicht so wie ich, ein hellerer Haut-Typ ist, die Sonne zu meiden, bzw. sich mit einem 50-Faktor-Sonnenschutzmittel zu schützen, denn die ,Spätfolgen', wie in meinem Beispiel, sind wirklich nicht lustig!", so sein Appell.