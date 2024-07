Schlagerstar Andy Borg feiert Silberhochzeit: "Unsere Liebe ist ein Geschenk"

"Die Silberhochzeit ist ein schöner Anlass, sich nochmals an diese Kennenlernzeit zu erinnern. Und an unsere Hochzeit. Das sind einmalige Momente. Der Hochzeitslader, der ist mir besonders im Sinn geblieben, weil es sowas in Wien gar nicht gibt. Den haben die Verwandten meiner Frau nach Wien mitgebracht und er hat dann durch die ganze Hochzeit geführt. Das ist ein wunderschöner Brauch hier aus dem Bayrischen. Was er alles gewusst hat, und mit den Musikern hat er auch gesungen. Und natürlich: der Moment, in dem wir die Ringe getauscht haben. Das war der unvergesslichste!", so Borg gegenüber schlager.de.