Promis zu Hause: Willkommen bei Andy Borg

Mit einem kleinen Tonstudio in den eigenen vier Wänden hat man gut lachen, könnte man meinen. Stimmt schon, sagt Andy Borg, der aus Floridsdorf auszog, um in Deutschland als gute Seele der Schlagerszene durchzustarten. „Wenn mir was einfällt, kann ich es hier gleich aufnehmen.“

Mit Auftritten und Urlauben ist erst einmal ein paar Wochen Pause. Umso schöner behält Andy ein Wochenende vom vergangenen September in Erinnerung: Das hatte er mit seiner Frau Birgit bei strahlender Sonne in Venedig verbracht.

Hallo Andy Dorg

Die Lagunenstadt hat den Sänger schon vor Jahren zu einem Hit inspiriert – „Carneval in Venedig“. So wie sein alter Gassenhauer „Adios Amor“ vor Kurzem den Machern von Walt Disneys „Lustigem Taschenbuch“ auf die Sprünge half. In der Mundart-Ausgabe „Wienerisch“ bekam der sympathische Entertainer eine Gastrolle als Sänger Andy Dorg.