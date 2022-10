Schlagersängerin Hannah: "Finde das Binnen-I ein bisserl lächerlich"

In ihren Liedern nimmt sie sich kein Blatt vor den Mund, eckt damit aber manchmal auch ein bisschen an. "Man muss das wirklich mit einem Augenzwinkern sehen. Außerdem finde ich die politische Korrektheit mit dem Binnen-I meiner Meinung nach eher ein bissl lächerlich. Es wäre viel, viel besser, wenn wir Frauen in den gleichen Berufen gleich viel verdienen würden. Ich finde, wir sind emanzipiert, und auch, wenn jemand 'nur' Hausfrau sein möchte, dann muss ich sagen, macht man einen Hammer-Job."

Wenn Hannah gerade nicht auf der Bühne oder im Tonstudio ist, ist sie selbst auch ein sehr häuslicher Mensch. "Ich lebe sehr konträre Leben. Daheim mag ich es gerne ruhig und liebe es einfach, mit Tieren in der Natur zu sein. Ich bin ja so etwas wie eine Hundebäuerin. Ich züchte Australian Shepherds, hab in der Corona-Zeit die ganzen Prüfungen gemacht und heuer meinen ersten Wurf mit sieben Welpen gehabt", strahlt sie.