Schlagersänger Bata Illic lebt jetzt in Salzburg: "Im Moment ist es furchtbar"

Leicht hatte es Schlagersänger Bata Illic ("Michaela" oder "Schwarze Madonna") in letzter Zeit nicht. Nach einem schweren Sturz Anfang Dezember 2023 musste er notoperiert werden. Lange musste er da in der Klinik bleiben.

Mittlerweile ist der 85-Jährige wieder fit, aber wirklich glücklich ist er derzeit nicht. Aus Liebe zu seiner Ehefrau Olga (81) ist er nämlich von München nach Salzburg gezogen. Sie möchte dort nämlich in der Akademie in Salzburg Kunstkurse in Malerei und Bildhauerei besuchen.

"Und weil meine Frau mir immer den Rücken freigehalten hat, all die Jahre war sie für mich da, will ich ihr etwas damit zurückgeben", so der Schlagerbarde gegenüber der tz.

"Es hat mir in der Seele wehgetan. Unser Haus, das meine Frau so wunderbar kunstvoll eingerichtet hat."