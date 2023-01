Schauspielerin Natalie Alison über ihr neues Buch, Astrologie und die Liebe

Apropos Herz und Leidenschaft, die hat Natalie Alison auch für die Sterne, sie macht nämlich gerade eine Ausbildung zur Astrologin. Ihre eigenen Liebessterne stehen aber nicht so gut, wie die Zwilling-Dame lachend erzählt. "Mein Liebeshoroskop ist nicht so gut angelegt. Da gibt es andere Bereiche in meinem Leben, wie das Arbeiten, wo schöne Sachen passieren, und mein Freundschaftshaus ist auch ganz gut ausgeprägt im Horoskop. Aber in der Liebe tu ich mir ein bisschen schwer. Ich bin eigentlich fast immer in meinem Leben single." Aber wenn sie mal einen Mann kennenlernt, versucht sie auch immer gleich sein Sternzeichen rauszufinden, wie sie schmunzelnd bekennt.