Schauspielerin Maxi Blaha: Klimts Muse in Babylon

Vergessene Frauen, kämpferische und kreative, die gefallen mir sehr gut“, erzählt Schauspielerin Maxi Blaha, die jetzt nach Klimt-Muse Emilie Flöge wieder eine starke Frau verkörpert. Bei den Sommerspielen in Melk (vom 19. Juni bis zum 3. August) gibt sie die Königin von Babylon.

„Meine Rolle ist sehr interessant, ich spiele eine verhärmte und ahnungsvolle Königin, die spürt, dass der Untergang kommt. Eine Art ,Seherin‘“, so Blaha. „Sie ist eine kluge Frau, eine Friedensstifterin. Doch ihr Mann will diesen Turm bauen, um zu den Göttern zu gelangen. Sie weiß aber schon vorher, dass das nicht gut gehen kann, will das Schicksal abwenden, doch er hört nicht auf sie, hört ihr einfach nicht zu. Eigentlich ja fast aus dem echten Leben gegriffen“, so lacht sie. „Es ist auch ein bisschen wie zurück zum Start, wie damals im Burgtheater. Eine große Bühne, viel Maske und Kostüm.“