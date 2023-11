Schauspielerin Maxi Blaha bringt die Tiroler Riesin nach Australien

Ich freue mich ,riesig‘, die echte Riesin Mariedl nach Australien zu bringen“, so Schauspielerin Maxi Blaha (hat auch die australische Staatsbürgerschaft) im KURIER-Gespräch.

„Im wahren Leben hat sie ja den Heiratsantrag des australischen Riesen (Anm.: Clive Darril) vor 100 Jahren abgelehnt“, meint sie augenzwinkernd. Blahas Theater-Reise geht von Canberra über Melbourne bis nach Sydney.

„An so renommierten Theatern in verschiedenen australischen Städten engagiert zu sein, ist für mich natürlich eine große Herausforderung, zumal ich ja auf Englisch spiele. Ich bin schon aufgeregt, aber allein der tägliche Weg in die Arbeit zum Theater ist so außergewöhnlich. Die Papageien und Kakadus fliegen umher, die Eukalyptus-Bäume duften und dazwischen ein paar Kängurus am Golfplatz – ein Paradies!“, so die Schauspielerin.