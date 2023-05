"Staunen garantiert": Schauspielerin Maxi Blaha wird zur "Riesin von Tirol"

Schaubudenbetreiber wurden auf sie aufmerksam und 1906 begab sie sich auf eine siebenjährige Reise durch ganz Europa und wurde zur Attraktion auf den diversen Jahrmärkten in u. a. Wien, Berlin, Hamburg, München, Brüssel, London oder Manchester. Begleitet wurde sie von ihrer Schwester Rosa. Bei all ihren Auftritten trug sie eine Tracht samt Tirolerhut.

"Mariedl" lebte trotzdem isoliert, galt als tief religiös und in ihren Briefen an die Eltern klagte sie über Einsamkeit und Heimweh. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie dann wieder auf dem heimatlichen Hof in Ridnaun, wo sie am 4. Dezember 1917 im Alter von nur 38 Jahren verstarb.