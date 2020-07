Schauspieler Peter Weck: "Unter mir wohnt Anna Netrebko"

Acht Jahre danach erinnerte sich Weck noch einmal an diesen Tag zurück. "Sie stürzte in unserem Haus auf einer Treppe und fiel in einen Busch im Garten. Sie stand unter Schock, aber es fehlte ihr scheinbar nichts. Ich hielt es für eine Ungeschicklichkeit, die mal vorkommen kann, aber es war schon ein Infarkt. Es ging ihr danach wieder gut, sie saß im Bett, sah fern und ich arbeitete im Büro unter ihr, hörte auch, wie sie in die Küche ging."

Und weiter: "Als ich dann zu ihr ging, lag sie ganz anders da, ohne Polster, ganz flach auf dem Laken, neben ihr lagen Tabletten gegen Sodbrennen. Auf ihrer Stirn war der kalte Schweiß, den ich vom Anblick anderer Toten kannte, aber sie sah entspannt aus, es gab keinen Todeskampf. Es war ein Hinterwandinfarkt ohne jede Ansage. Ich hätte ihr nicht helfen können, auch wenn ich neben ihr gestanden hätte."

Er bezeichnet diesen Moment verständlicherweise als "Katastrophe. Ich war ja zwölf Jahre älter, hatte immer angenommen, dass ich vor ihr sterbe."

Den Schmerz überwand er durch seine Kinder, "die sich wunderbar um mich kümmerten. An dem Gedanken, dass ich immer ein Kämpfer war, baute ich mich auf. Was hilft es meiner Frau, wenn ich mich aufgebe, dachte ich."

Acht Jahre später sagt Peter Weck nun: "Das Glück ist zurück. Ich mag die Rückkehr in mein altes Junggesellenleben."