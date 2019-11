Peter Weck: "Es gibt Verrückte, die werden im Alter noch Vater"

Ihr Vater wollte eigentlich, dass Sie Maschinenbau studieren und nicht Künstler werden. Haben Sie ihm das krumm genommen?

Nein, er hat mich ja immer unterstützt. Das war bei uns mehr oder weniger vorprogrammiert. Mein Vater war ein sehr begabter Elektro- und Maschinenbau-Ingenieur mit eigenem Betrieb, der selbst Patente erdacht hat. Als er keinen Nachfolger hatte, dachte er eben an seinen Sohn. Mein Bruder war als akademischer Maler zu diesem Zeitpunkt schon an der Hochschule. Ich wusste damals nicht genau, was ich werden wollte. Es stand Dirigent im Raum, eine Idee aus meiner Zeit als Sängerknabe. Rückblickend interessant ist, dass ich damals schon die Fäden ziehen wollte. Das hat mich letzten Endes zur Regie und zur Intendanz geführt.

Zuvor waren Sie als Schauspieler an der Burg und bei den Salzburger Festspielen, danach hatten Sie großen Erfolg in Unterhaltungsstücken, sind aber immer wieder an große Schauspielhäuser zurückgekehrt. Warum? Unterhaltung macht doch bessere Laune?

Es hat mich nach einiger Zeit, ich möchte nicht sagen gelangweilt. Wenn ich ein Erfolgsstück über ein Jahr en suite durchziehen musste, wollte ich irgendwann nicht mehr den relativ oberflächlichen oder auch gehobenen Boulevard spielen. Manche sind froh, wenn sie den Status eines Publikumslieblings haben. Das war mir unerträglich, weil ich es mir dann zu leicht gemacht habe. Ich wollte gefordert sein. In solchen Momenten bin ich dann nach Berlin, Hamburg oder Zürich ans Schauspielhaus gegangen, um ein neues Publikum gewinnen zu können und neue Rollen zu erarbeiten.

Hat es Ihnen Ihr sympathisches Äußeres manchmal schwer gemacht?

Am Theater ist das vollkommen wurscht, aber für Film und Fernsehen vielleicht eine gegebene Sache. Wenn man mehrere Rollen dieser Art spielt, kriegt man ein Mäntelchen umgehängt und ist halt plötzlich „der Sympathische“.

„Ich heirate eine Familie“ war großartig. So herrlich unbeschwert.

Das Lustige ist, dass wir ja nur 14 Folgen gedreht haben. Die Serie ist aber so oft wiederholt worden, dass man den Eindruck hatte, sie wäre unendlich. Die Folgen waren gut geschrieben und – das man muss man sagen – nicht schlecht von mir gemacht. Es gab schon Familienserien wie „Diese Drombuschs“, die gut ankamen. Aber „Ich heirate eine Familie“ war noch mal etwas Neues, das sich zum Straßenfeger entwickelt hat. Es hat seltsamerweise alles gestimmt.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Filmfrau Thekla Carola Wied?

Ja freilich, wir telefonieren hie und da. Das ist aber nichts Regelmäßiges.

Was ist mit anderen Kollegen?

Da bin ich nicht so heiß drauf. Ich habe wohl Freunde, wenn auch nicht viele. Die sind aber alle aus anderen Branchen. Die meisten Schauspieler sprechen nur über sich. Da gibt es den Spruch: „Red’ ma von was anderem, red’ ma über mich!“ Ich bin froh, wenn ich mich bei einem anderen Thema entspannen kann.

Und eine neue Partnerschaft?

Schauen Sie, es ist natürlich kein Spaß, alleine zu sein. Aber ich war lange Junggeselle, dann habe ich mit 36 eine fantastische Frau kennengelernt und war 45 Jahre mit ihr verheiratet. Als sie gestorben ist, war ich schon 82. Es wäre also Blasphemie, wenn ich sagen würde, ich denke noch mal ans Heiraten.

Da wären Sie nicht der Einzige.

Es gibt so Verrückte, die werden im Alter sogar noch Vater – was eine Frechheit ist für das Kind. Das hat dann Großvater und Vater in einem. Das sind Dinge, die mir nicht mal durch den Kopf gehen. Was in mir und um mich passiert, wird das Leben noch zeigen. Offen bin ich für vieles, aber nicht mehr für alles!