Schauspieler Helmut Berger stand "an der Schwelle des Todes"

Er hat in seinem Leben schon viel mitgemacht – schwindelerregende Höhen („Die Verdammten“, „Ludwig II“, „Das Bildnis des Dorian Gray“) und tiefste Abgründe. Der einst als schönster Mann der Kinowelt bekannte Schauspieler Helmut Berger (Ende Mai 75) hat jetzt gerade wieder so eine Tiefe überwunden. Haarscharf, wie er selber meint. Mit vier Lungenentzündungen hatte sein Körper seit Weihnachten zu kämpfen. Nach vielen Wochen Krankenhaus und Reha ist er jetzt wieder zu Hause in Salzburg.