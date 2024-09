Von Sasha bis Kinski: Deutsche VIPs feierten in Wien groß Party

Die deutsche Promi-Szene wurde jetzt mal kurzerhand nach Wien verlegt, denn die "Style Up Your Life"-Modemagazin-Gründer Adi Weiss und Michael Lameraner luden zur großen 15-jährigen Jubiläumsparty ins Palais Wertheim.

Und da schauten eben die VIPs unserer Lieblingsnachbarn in Scharen vorbei: die beiden Reality-TV-Gesichter Matthias Mangiapane (fühlte sich übrigens in Wien richtig wohl) und Nico Schwanz, Model und Choreograf Bruce Darnell (soll ja angeblich bei Dancing Stars am Jurypult Platz nehmen), Sänger Sasha (er hielt von seinen deutschen Promi-Kollegen am längsten auf der Party durch), Schauspielerin Nastassja Kinski (wirkte ein bisschen schüchtern und verloren), Moderatorin Frauke Ludowig (sie führte charmant durch den Abend und musste am nächsten Tag früh schon nach Nizza), Ex-Model Natascha Ochsenknecht (feierte kürzlich ihren 60. Geburtstag), Schauspielerin Mariella Ahrens, Model Kim Hnizdo sowie Model und Schauspielerin Barbara Meier (ist zwar Deutsche, lebt aber in Wien).

Die Gäste: