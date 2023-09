Was die heimische Sängerin Maibritt mit Mariah Carey verbindet

„Mir ist es da besonders wichtig, Kinder aus Alleinerzieher-Haushalten zu unterstützen. Aktuell gibt es in Österreich so ca. 162.000 Haushalte mit Alleinerziehern und ich glaube, 238.000 Kinder, die unter 25 noch in diesen Haushalten leben. Ich kenne das auch, ich bin nur mit meiner Mama aufgewachsen. Es ist nicht einfach, wenn man nur einen Alleinverdiener im Hintergrund hat.“

➤ Lesen Sie hier mehr: Jazz Gitti und Tochter Shlomit Butbul über ihre schweren und guten Zeiten

Am 16. September veranstaltet sie ihre erste Maibritt-Show, wo sie auch Künstler wie ATV-Schlagersängerin Adriana, Kunstpfeifer Sirus oder Dancing-Star-Profi Herby Stanonik mit seinem Comedy-Debüt auf die Bühne holen wird.

➤ Lesen Sie hier mehr: Dieser "Dancing Stars"-Profi macht jetzt Kabarett

„Ich habe mir da tatkräftige Unterstützung geholt, weil ich glaube, gerade in der Branche, in der ich mich befinde, ist es oftmals sehr viel Ellenbogentaktik. Gerade auch unter den Künstlern glaubt man, man nimmt sich das Brot weg. Und ich will das nicht. Ich glaube, dass jeder seinen Platz hat und dass genug Platz für alle da ist.“ Und ein Euro pro verkauften Ticket geht an ihren Verein.

Wie sie mit Kritik umgeht und noch viel mehr sehen Sie im Video oben.