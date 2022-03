Sängerin Ina Regen: "Ich möchte keine Leuchtturmfrau sein"

Auch die Sensibilisierung und Gleichberechtigung in der Sprache erachtet die Musikerin als besonders wichtig. „Weil Sprache ja wiederum ein Vehikel für unsere Fantasie ist. Und etwas, wofür ich keine Worte habe, kann ich auch viel schwerer denken oder kommunizieren. Und ich glaube, dementsprechend sollten wir versuchen, dass wir die Welt, an der wir bauen, die Zukunft, an die wir glauben, schon jetzt in unserer Sprache mitbenutzen.“

Besonders freut sie, dass auch die letztjährige Starmania-Gewinnerin Anna Buchegger beim Konzert am 8. März mit dabei sein wird.

„Wir werden sogar miteinander etwas sagen, und das wird mir eine große Ehre sein, dass wir uns da dann auch endlich auf Augenhöhe begegnen können, weil so habe ich sie die ganze Zeit eigentlich auch wahrgenommen“, sagt die ehemalige Jurorin, die heuer aber nicht mehr über die Kandidaten urteilt. „Ich habe es total gerne gemacht letztes Mal, ich habe aber auch das Gefühl, ich hab’ dem Projekt angeboten, was ich zu bieten hatte: Expertise, Einschätzungen. Und für mich passt das jetzt total, dass das neu besetzt ist.“