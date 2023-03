Ex-Russkaja-Frontmann Georgij Makazaria: "Kollegen hatten Angst, auf Tour zu fahren"

Eigentlich wollte er über den Krieg in keiner TV-Talkshow sprechen, ließ sich dazu jetzt aber doch überreden und nahm an der Diskussion "Blutbad in Bachmut: Entscheidungsschlacht oder sinnloses Sterben?" der Sendung "Talk im Hangar 7" auf Servus TV teil.

Da erzählte er, dass er im Moment einen großen Bogen um aktuelle Nachrichten mache. "Für mich als Pazifist ist das psychisch nicht auszuhalten. Früher war es exotisch und lustig, Russe zu sein. Heute ist es anders, man fühlt sich permanent angesprochen. Dabei will ich keinen Krieg, ich bin Pazifist."