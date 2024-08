Royaler Besuch aus Schweden bei den Salzburger Festspielen

Wer sich vorerst nicht für einen Umzug erwärmen ließ, ist Madeleines Ehemann Christopher O'Neill. "Da es sich um einen so großen Umzug handelt, wird die Familie in Etappen kommen, da es sich um ein Haus handelt, das geräumt werden muss und so weiter. Sie leben seit vielen Jahren in den USA, daher gibt es viel zu planen", sorgte Palastsprecherin Margareta Thorgren für Aufklärung.

Dennoch tauchte Christopher O'Neill jetzt in Europa auf - und zwar in Österreich bei den Salzburger Festspielen. Und das ist absolut kein zufälliger Auftritt, denn seine Mutter, die gebürtige Kärntnerin Eva Maria O'Neill richtet dort das sogenannte "Amadeus Weekend" aus.