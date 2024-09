Sohn von Roy Black kämpft mit Alkohol: "Will nicht so enden wie mein Vater"

"Ich befinde mich seit einigen Wochen in einer Entzugsklinik nahe meiner Heimatstadt in Kolumbien", sagte er gegenüber der Zeitschrift Freizeit Spass. "Ich musste die Reißleine ziehen, da ich einfach zu viel getrunken und die Kontrolle verloren habe."

"Mein Leben war in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ein Wirbelwind von Emotionen und komplizierten Situationen. Alles begann mit einem Scheidungskrieg und dem Streit um das Sorgerecht für unseren Sohn", sagte er zur deutschen Bild.

Für seinen Sohn will er jetzt endgültig trocken werden. "Er versteht schon sehr viel und sah, dass mit Papa irgendetwas nicht stimmt. Für ihn will ich den Klinikaufenthalt durchziehen. Ich will zudem nicht so enden wie mein Vater", sagt er zur Freizeit Spass.

Auch Papa Roy Black kämpfte mit der Sucht. Im Oktober 1991 wurde er tot in seiner Fischerhütte in Bayern gefunden. Laut Obduktionsbericht hatte er vier Promille Alkohol im Urin und drei Promille im Blut. Sein Sohn war damals erst 15 Jahre alt.