Wie Ross Antony seine Oma weiterleben lässt und was er vom Dschungelcamp hält

Besonders berührt ist er von der Ehrlichkeit von Designer Harald Glööckler (56). „Ich finde, dass er so schnell so offen war – und er weiß ja, dass er vor den Kameras sitzt – und erzählt uns von seinem Leben. Er hat bei mir sehr viele Sympathiepunkte gewonnen. Ich glaube, er hat nicht so ein leichtes Leben, wie alle gedacht haben. Natürlich hat er sehr viel Erfolg, aber das mit seiner Kindheit und jetzt mit seiner Beziehung… da muss ich sagen, ein großes Lob, dass er das jetzt so rauslässt. Und für ihn ist das eine Art Therapie.“

Seine eigene Dschungelzeit sieht Ross Antony als „die besten 17 Tage meines Lebens.“ „Wenn mich Leute fragen, ob ich es bereue, dass ich in den Dschungel gegangen bin – null! Ich konnte in dem Moment auf mich fokussieren und Prioritäten richtig setzen, was mir wichtig war. Es ist eine Art Therapie.“

Warum er gerne einmal im „Bergdoktor“ mitspielen würde, wie besonders seine Teilnahme bei „The Masked Singer“ war und was sein ultimatives Lieblingsrezept ist, sehen Sie im Video oben.