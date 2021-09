Ross Antony über schlimme Erlebnisse, Wien-Liebe und neues Album

„Es wird das leider in unserer Gesellschaft immer irgendwie geben. Aber ich finde, wenn man sehr offen darüber spricht, dann verhindere ich vielleicht, dass Leute das machen. Und ich gebe anderen Kindern die Chance, die sie sonst vielleicht nicht bekommen würden. Ich will einfach nur sagen: Ich bin kein Opfer, ich will mich nicht als Opfer sehen. Ich bin jemand, der das gut hingekriegt hat und auch darüber reden kann. Es ist immer noch ein Tabuthema und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte, dass die Scheiß-Typen das bekommen, was sie auch verdient haben“, so Antony, der das alles auch in dem Buch „The Inside Me“ verarbeitet hat.

Seit 20 Jahren ist Opernsänger Paul Reeves der Mann an seiner Seite – mit seiner großen Liebe ist er auch seit 15 Jahren verheiratet, und auf dem neuen Album hat er Paul das Lied „One Life – One Love“ gewidmet. „Ich kann mir keinen anderen Mann an meiner Seite vorstellen und wir sind wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen. Er zeigt mir jeden Tag, dass er mich liebt und er ist wirklich mein Traummann. Und ich bin so glücklich und froh, dass ich ihn habe.“