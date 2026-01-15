Empörung über Aussagen: Romina Power unter Beschuss

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mit dem Evergreen "Felicità" und anderen Songs wie "Sempre Sempre", "Sharazan" oder "Ci sarà" eroberte Romina Power im Duo mit ihrem inzwischen Ex-Ehemann Al Bano Carrisi auch in Österreich ein Millionenpublikum. Romina Power empfindet Hit "Felicità" als "banal" Inzwischen sorgt die 74-jährige Sängerin mit kritischen Äußerungen zu "Felicità" in Italien für Debatten. So behauptete sie in einem Interview, sie habe das Lied schon 1982, im Jahr seiner Veröffentlichung, als "banal" empfunden und ursprünglich nicht singen wollen. "Felicità" zählt zu den bekanntesten Liedern des Duos Al Bano und Romina Power und eroberte beim Festival von Sanremo 1982 den zweiten Platz.

"Die Musik, die ich mit Al Bano gemacht habe, war nicht mein Genre und nicht das, was ich selbst höre", erklärte Power im Interview mit dem Moderator Alessandro Cattelan im Rahmen des Podcasts "Supernova". Romina Powers Aussagen sorgten für hitzige Reaktionen Powers Aussagen riefen umgehend Reaktionen hervor. Der Textautor von "Felicità", Popi Minellono, kritisierte die Sängerin scharf. Sie habe ihrem Publikum und einem Lied, das ihr große Popularität verschafft habe, Unrecht getan, sagte er in der italienischen Fernsehsendung "La Volta Buona". "Felicità" habe wesentlich zu Powers künstlerischem Erfolg beigetragen.

Loredana Lecciso, die aktuelle Partnerin von Al Bano, bezeichnete Powers Distanzierung von dem Lied als unverständlich. Es sei, als würde man sich "von einer weltweiten Hymne zu distanzieren". Romina Power reagierte später über soziale Netzwerke auf die Kritik. Der Begriff "banal" sei nicht beleidigend, schrieb sie auf Instagram. Er bezeichne etwas Alltägliches oder Neutrales.