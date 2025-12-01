Al Bano & Romina Power kündigen großes Comeback in Mörbisch an

Mit zeitlosen Hymnen wie "Felicità", "Sempre Sempre" und "Libertà" haben sich Al Bano und Romina Power in die Herzen von Millionen Menschen gesungen und gelten heute als Legenden der Musikgeschichte.

Nach dem ausverkauften Konzert im Sommer kehren die beiden Ikonen 2026 auf die Seebühne Mörbisch zurück. Und sie kommen nicht allein! Bei "Amore Italiano – Al Bano & Romina Power und Friends from Italy" am 11. August in Mörbisch mit dabei sind auch der "italienische Elvis" Bobby Solo, Sängerin Fiordaliso sowie das junge Künstlerduo Fausta & Alessandro. Gemeinsam gestalten sie ein facettenreiches Vorprogramm, das die Vielfalt und Tiefe der italienischen Musikkultur authentisch und emotional erlebbar macht.