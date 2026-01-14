Diesem Hollywood-Star könnten Sie jetzt in Tirol begegnen

Schauspielerin und Model Rosie Huntington-Whiteley lässt ja schon seit einigen Tagen ihre Instagram-Fans an ihrem Urlaub in Tirol teilhaben. Ob kesse Bikini-Bilder im Schnee oder relaxt im sexy Skianzug, Huntington-Whiteley macht immer eine gute Figur.

Sie ist aber nicht allein dort, sondern hat gleich ihre ganze Familie mitgebracht. Dazu gehören nicht nur Söhnchen Jack Oscar und Tochter Isabella James , sondern auch ihr Verlobter, Actionstar Jason Statham . Er posiert ebenfalls für Instagrambilder im Schnee.

Seit 2010 sind die beiden ein Paar, seit 2016 verlobt. Die Ehe habe für Huntington-Whiteley keine Priorität, erklärte sie einmal. "Vielleicht eines Tages. Es war mir nie besonders wichtig. Eine große, teure Hochzeit scheint mir zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben nicht notwendig zu sein. Wenn wir es tun, wird es etwas Einfaches sein“, sagte sie in einem Interview mit der Sunday Times.

"Meine Familie ist mein Herzblut. Er war ein unglaublicher Mensch in meinem Leben. Wir nehmen jeden Tag, wie er kommt. Zwischen uns herrscht viel Liebe, Spaß und Humor, und wir versuchen einfach, es zu schaffen", so das Model.

Und wie viel Spaß sie alle haben, ist eben jetzt auf Instagram zu bewundern.