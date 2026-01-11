Rosie Huntington-Whiteley zeigt sich sexy in den Tiroler Bergen
Die britische Schauspielerin hat einen heißen Fotoshoot im Schnee gemacht.
Oh là là, da wird einem ja gleich ganz heiß, wenn man die neuesten Instagram-Bilder der britischen Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley ansieht - und das trotz Schnee und frostigen Temperaturen.
Huntington-Whiteley zeigt sich da leicht bekleidet in einer alpinen Schneelandschaft und schreibt "Baby, it's cold outside".
Laut einem weiteren Posting, das sie mit "Alpine Hideout" beschreibt, dürfte sie sich da in den Tiroler Bergen befinden, da sie an einem Auto mit dem Kennzeichen "RE" für Reutte lehnt.
