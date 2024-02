Robert Kratkys Kurz-Auftritt ist für Josef Hader "Höhepunkt des Films"

Heute, Donnerstag, feiert der neue Film von Josef Hader , "Andrea lässt sich scheiden", Premiere. Deshalb war Hader zu Gast in der Movie-Minute im Ö3-Wecker und ließ sein neuestes Werk von Filmexperte P. A. Straubinger bewerten.

Dem war es übrigens besonders wichtig, auf genau eine Sequenz in dem Film hinzuweisen. "Es gibt eine Szene in diesem Film mit einem aufsehenerregenden Auftritt. Die Hauptdarsteller sind auf einem Spaziergang, unterhalten sich miteinander, gehen die Traisen entlang und auf einmal: ein Jogger. Der wird Ihnen sofort auffallen", machte es Kratky spannend.

Hader selbst stellte ihm augenzwinkernd ein sehr gutes Zeugnis aus: "Es gibt eine Szene, die den Höhepunkt des Films bildet, wenn ein berühmter Moderator von Ö3 - mehr möchte ich nicht verraten - durchs Bild rennt. Und ich hab selten erlebt, dass jemand in so kurzer Zeit so ausdrucksstark atmet wie der Robert wenn er durch diesen Film rennt."

Straubinger bewertete den Film dann mit 8 von 10 Movie-Minute-Punkten.