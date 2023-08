Richard Lugners "Kolibri" Bahati Venus wurde zur "Barbie" gekürt

Wenn man dieser Tage ein Kino betritt und besonders viel rosa und pink gekleidete Menschen sieht, dann dürfte wohl klar sein, in welchen Film sie gehen werden: "Barbie".

Der Hype um den Leinwandstreifen ist riesig und da sprang jetzt auch die Konditorei "Aida" auf (logisch, immerhin ist das Logo des Betriebs ja rosa). "Aida" veranstaltete einen Wettbewerb und suchte dabei "Barbie und Ken".

Mit dabei war auch eine von Richard Lugners Ex-Freundinnen: Bahati "Kolibri" Venus. "Ich bin heute hier, weil ich eine Real-Life-Barbie bin", sagte sie. Und das kam gut an, denn am Schluss standen gleich zwei Frauen ganz oben am Siegertreppchen: Bahati teilt sich den ersten Platz mit Bettina Baki. Als "Ken" wurde aber nicht Bahatis Ehemann Marzio gekürt, sondern Christoph Schlagenhaufen.