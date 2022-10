Richard Lugner wünscht sich zum 90. Geburtstag wieder eine Partnerin

"Schauen Sie, ...", so beginnen meist die Gespräche mit Baumeister Richard Lugner – untermalt mit einem leicht gequälten Blick, bei dem jeder Basset vor Neid die Schlappohren aufstellen würde. Und glauben Sie der Autorin dieser Zeilen, dieser Blick ist selbst übers Telefon hörbar!

Die lugnerische Telefonnummer ist übrigens fast wie der Heilige Gral, der den angehenden Society-Journalisten feierlich übergeben wird – mit dem Hinweis, hier so was wie die sichere Bank, die Garantie für eine Geschichte in den Händen zu halten.

Der KURIER erreicht den Mörtel-King quasi im Bett, wo er eine hartnäckige Verkühlung auszukurieren versucht. Schließlich will er für die Feierlichkeiten zu seinem anstehenden 90er fit sein – morgen, Montag, Jause mit Bürgermeister Michael Ludwig im Rathaus und am Samstag große Sause in der Wiener Hofburg.

"Ich gebe für meine Gesundheit schon viel Geld aus", erzählt er. Ob massig Nahrungsergänzungsmitteln, die ihm "Goldfisch" Andrea besorgt, eine jährliche Mayr-Kur, ein Mal in der Woche frieren in der Kältekammer oder immer wieder ein Abstecher nach Leipzig zur Stammzellentherapie. "Der Parade-Patient dort ist der Putin, der ist auch jeden Monat mit seinem Privat-Jet hingekommen", weiß Lugner zu berichten.