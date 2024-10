Statt Lugners Witwe steigt nun eine "Ex" in der Lugner City auf

Simone und Richard Lugner waren 72 Tage verheiratet, dann verstarb der Baumeister. Davor hat er sie aber noch bei sich in seiner Lugner City eingesetzt, Simone hat ihren Job bei Hornbach gekündigt und in der Lugner City angefangen. Sie glaubte, die neue Chefin des Einkaufszentrums zu werden, woraus aber nichts wurde. Tochter Jacqueline ließ sie kurzerhand vor die Tür setzen.

Vom Empfang zum neuen Gesicht der Lugner City

Dafür steigt jetzt eine andere Ex in der Lugner City auf: Nina "Bambi" Bruckner, die schon bisher als Empfangsdame in dem Einkaufszentrum arbeitete, wird neue Social-Media-Repräsentantin der Lugner City. Sie tritt in TikTok-Videos auf und bewirbt Geschäfte des Einkaufszentrums. Zu sehen ist sie untenstehendem Clip als Asia Markt-Einkäuferin - veröffentlicht vom Account der Lugner City. Nachdem sich Tochter Jacqueline öffentlichkeitsscheu zeigt, ist nun "Bambi" auf Social Media das "Lugner"-Gesicht des Einkaufszentrums.