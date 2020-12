Richard Lugner holt Christbaum mit Stretchlimousine aus dem Wald

Dort wurde dann fleißig gesägt - ja, auch der Baumeister selbst half kräftig mit und noch am selben Abend nach Wien gebracht. "Früher waren meine Bäume immer aus Tirol, aber da ich einen sehr starken Bezug zur Steiermark habe - ich hatte zum Beispiel mal eine Filiale meiner Baufirma in der Steiermark, meine Sekretärin ist von hir und auch eine meiner Exfrauen kam aus dem grünen Herzen Österreichs - habe ich mich heuer für einen steirischen Baum entschieden", so Lugner.

Dompfarrer Toni Faber wird den Christbaum am heutigen Dienstag in der Lugner City illuminieren.

Wie in vielen österreichischen Familien, wird Weihnachten auch bei Richard Lugner nur im ganz kleinen Rahmen gefeiert, wie er dem KURIER verriet. "Nur meine Tochter kommt mich besuchen. Aber im Moment gibt es eh noch nicht so viel zu feiern, in der Lugner City sind wir 20 Prozent im Minus zum vorigen Jahr. Die Leute schauen nur, das Einkaufen kommt dann erst später", hofft er doch noch auf ein Weihnachtswunder.