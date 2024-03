Richard Lugner als Queen?: Video geht viral

Diesmal schmiss er sich für ein TikTok-Video sogar in ein rotes Kleid samt Hut und erinnert da fast ein bisschen an Queen Elizabeth .

"Wusste gar nicht, dass Lugner den Kleiderschrank von Queen Elizabeth geerbt hat", wirft ein TikTok-Nutzer humorig ein. Ein anderer kontert: "Prinzessin Lugner".

"Bei uns in der Lugner City ist immer was los", meint Lugner in dem TikTok-Video. Und bezüglich seines Outfits sagt er zum KURIER: "Haben leider vergessen die Oberweite aufzufüllen."