Was die Stars auf dem Red Carpet von „Steckerlfischfiasko“ verraten haben

Einen großen Fanansturm gab’s am Mittwochabend im Cineplexx Millennium City in Wien. Denn dort fand die Premiere des 10. Eberhofer-Krimis „Steckerlfischfiasko“ statt.

Die Stars des Films Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff waren natürlich dabei, schrieben fleißig Autogramme und machten Selfies.

„Ich drehe jeden Teil, wie wenn es der letzte wäre. Das Jubiläum war kein Plan. Wenn wieder eine Anfrage kommt, lese ich das Drehbuch und dann entscheide ich“, so Simon Schwarz zum KURIER.