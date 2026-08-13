Was die Stars auf dem Red Carpet von „Steckerlfischfiasko“ verraten haben
Einen großen Fanansturm gab’s am Mittwochabend im Cineplexx Millennium City in Wien. Denn dort fand die Premiere des 10. Eberhofer-Krimis „Steckerlfischfiasko“ statt.
Die Stars des Films Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff waren natürlich dabei, schrieben fleißig Autogramme und machten Selfies.
„Ich drehe jeden Teil, wie wenn es der letzte wäre. Das Jubiläum war kein Plan. Wenn wieder eine Anfrage kommt, lese ich das Drehbuch und dann entscheide ich“, so Simon Schwarz zum KURIER.
Auch „Eberhofer“ Sebastian Bezzel sieht das so, ist es aber schon gewohnt, öfter in dieselbe Rolle zu schlüpfen. „Es ist eine andere Herausforderung. Ich habe den Tatort 13 Jahre lang gemacht. Da hab ich die Rolle sogar zweimal im Jahr gespielt. Da ist das ja hier Luxus, weil ab und zu mal Pausen sind, diesmal ja sogar drei Jahre. Du musst dich genauso darauf vorbereiten. Du musst deinen Text lernen, du musst das Buch lesen, du musst dich auf die Kollegen einlassen. Was man da halt so macht bei einem Film.“
Im neuen Teil hat Susi Gmeinwieser (gespielt von Lisa Maria Potthoff) Ambitionen Bürgermeisterin zu werden. Wenn Lisa Maria Potthoff etwas an ihrem Leben verändern könnte, „dann würde ich mal ein oder zwei Monate im Winter nach Asien, weil ich den Berliner Winter wirklich deprimierend finde. Aber ich habe zwei schulpflichtige Kinder“.
Kommentare