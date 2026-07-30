Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Gewinnspiele

STECKERLFISCHFIASKO: Kinogutscheine sowie Buch zu gewinnen

Der KURIER verlost 2 x 2 Kinogutscheine für STECKERLFISCHFIASKO sowie 2 x das Buch zum Film von Rita Falk
KURIER Marketing
30.07.2026, 16:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

y

STECKERLFISCHFIASKO – Ab 13.08.2026 im Kino!

Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt – und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur! Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss. Als der örtliche „Steckerlfischkönig“ plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. „Romeo und Julia“ in Niederbayern!

Mehr Infos zum Film: STECKERLFISCHFIASKO | Kino | Constantin Film Österreich
Teilnahmeschluss: 13.08.2026

kurier.at  | 

Kommentare