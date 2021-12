Radio-Urgestein Eberhard Forcher ließ sich von seiner Frau scheiden

Trotz der einvernehmlichen Trennung "legt sich an so einem Tag auch Trauer auf die Seele (oder isses mehr die Melancholie?)", schrieb er weiter.

Dennoch blickt er positiv in die Zukunft. "Ich freue mich auf alles, was das Leben noch für mich bereithält. Und...ich bin dankaber für ALLES, was in unserer gemeinsamen Zeit lernen durfte. Let Love Rule!"