Puls4-Moderatorin Johanna Setzer kehrt aus der Babypause zurück

Im März 2023 wurde Puls4-Moderatorin Johanna Setzer (44) zum zweiten Mal Mama eines Buben. Und jetzt wird es für sie auch wieder Zeit, zurück ins TV-Studio zu kommen.

Ab dem 23. September nimmt sie wieder auf der Café-Puls-Couch Platz. "So schräg es klingt: Ich freue mich mit ,Café Puls' aufs Ausschlafen! Die Stunden vor der Sendung schlafe ich endlich am Stück durch, denn die letzten 18 Monate waren leider schlaflos", so Setzer.