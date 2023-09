"Protest-Sisi" im Korruptions-Kleid bei der Fashion Week Vienna

In den letzten 15 Jahren wurden in 769 Fashion-Shows 918 Kollektionen von 2.300 Models in Wien präsentiert. Jetzt wurde erneut die „Vienna Fashion Week“ (noch bis 16. September) im MuseumsQuartier eröffnet.

41 nationale und internationale Designer schickten die Models in ihrem Lieblingslook über den Laufsteg, wo aber nicht jedes Teil gefiel.

Die Mode: