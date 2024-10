Internationale Top-Promis bei Mode-Oscars in Wien

Seit 2009 werden die „Vienna Awards for Fashion & Lifestyle“ verliehen – Mittwochabend war es wieder so weit. Das Who is Who der Mode-Szene traf sich unter dem Motto „Together we are one!“ (Gemeinsam sind wir eins) in der Wiener Hofburg.

Stargast Kiera Chaplin, die Enkelin der Komiker-Legende Charlie Chaplin (1889-1977), nutzte auch gleich die Gelegenheit und präsentierte vor Ort ihre neue Spirituosen-Marke „Generation“.