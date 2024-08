Die Enkelin von Film-Legende Charlie Chaplin war für ein Modeshooting in Wien

Jetzt war sie für ein ganz besonderes Kampagnenshooting in Wien - und zwar im Palais Esterházy. Sie ist nämlich das Gesicht der "Vienna Awards for Fashion & Lifestyle 2024", die am 16. Oktober 2024 in der Wiener Hofburg über die Bühne gehen werden.

In Szene gesetzt hat sie der renommierte österreichische Modefotograf Mato Johannik.

Bereits 2010 wurde Chaplin als Style-Ikone der "Vienna Awards" ausgezeichnet. In einem Statement äußerte sich Kiera begeistert über die Zusammenarbeit mit dem professionellen Team und ihre Vorfreude auf die Gala in der Hofburg. Sie betonte ihre Liebe zu Wien.