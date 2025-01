Promis ließen sich von "Holiday on Ice"-Show verzaubern

Eleganz, Glamour und waghalsige akrobatische Kunststücke auf dem Eis - die neue "Holiday on Ice"-Show "No Limits" macht wieder in der Wiener Stadthalle Halt.

"Das neue Jahr beginnt wie gewohnt mit dem Publikumsmagneten Holiday on Ice. Die diesjährige Show, inszeniert von den renommierten Kreativköpfen Christopher Dean und Kim Gavin, verspricht ein mitreißendes Spektakel voller Eleganz und Innovation", so Stadthallen-Chef Matthäus Zelenka.

Um die Show auf die Bühne der Halle D zu bringen, braucht es 30-stündige Aufbauarbeiten, um die Eisfläche von 700 Quadratmetern zu zaubern. Dafür werden 25 Kubikmeter Wasser aufgetragen, bis eine ca. 3,5 Zentimeter dicke Eis-Schicht entsteht.