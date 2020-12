Promi-Mamis über das erste Weihnachten mit Baby

Absolut Team Christkind ist Designerin Marina Hoermanseder, deren Töchterchen Lotti Zoé Miami im November zur Welt kam. Aufgrund von Corona kann sie heuer nicht nach Hause kommen, sondern bleibt in Berlin. "Wichtig ist dann einfach ab nächstem Jahr, dass sie gemeinsam mit den Kindern meiner Schwester aufs Christkind warten kann.“

Familie ist nämlich für Hoermanseder das Wichtigste. Gerne erinnert sie sich an die Weihnachten zurück, als sie noch ein Kind war – da wurde übrigens immer französisch gefeiert und der Weihnachtsmann ist in der Früh gekommen. Mittlerweile hält sie’s aber lieber österreichisch. "Was meine Schwester wahnsinnig herzig macht, ist, dass sie im Garten Karottenstücke hinlegt, weil die Rentiere vom Weihnachtsmann die gegessen haben, und auch die Engelshaare bei der Tür hinhängt, weil eben ein Engel da vorbeigekommen ist. So was finde ich wahnsinnig süß. Das will ich bei meiner Tochter auch machen.“

Auf was die kleine Lotti auch heuer nicht verzichten muss, ist originaler Schokoladen-Christbaumschmuck aus Wien. Der Vater von Hoermanseder hat den extra kistenweise nach Berlin mitgebracht. Süß!