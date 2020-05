Josef Winkler wehrt sich: Promi-Figaro engagiert bekannte Anwältin

"Bis dato ist auch keine Entschuldigung gekommen. Das wirft kein gutes Licht auf die Branche, so hat die Öffentlichkeit den Eindruck, die zerfleischen sich selber", meint sie.

"Das macht keinen guten Eindruck. Das richtige Vorgehen wäre gewesen, Josef direkt anzurufen oder anzuschreiben um das zu klären. Aber ich kann nur wiederholen, in keiner Weise hat er das Gesetzt gebrochen. Er hat sich an alle Regeln und Sicherheitsvorkehrungen gehalten. Er hat auch nicht das Gewerbe ausgeübt, also kein Geld dafür bekommen, sondern das war nur zu Demonstrationszwecken. Man kann es auch als Werbung sehen, aber auch das ist nicht verboten", so Wagner.

„Wir haben im Studio nur vorgeführt, wie es jetzt im Salon passiert“, betont Winkler.

"Wir haben Hände und Werkzeug desinfiziert und alle haben Mund-und-Nasenschutz getragen. Und genau das passiert jetzt im Salon, also wo ist das Verbrechen?", fragt sich der Figaro.

Viele Neukunden

„Beruflich hat es mir zum Glück nicht geschadet. Ich weiß nicht, liegt’s am Shutdown, oder an diesem Skandälchen, dem Sturm im Wasserglas, aber wir haben so viele Neukunden-Anmeldungen wie schon lange nicht mehr“, erzählt er. " Mein Geschäft ist voll, aber ich nehme an, das wird jetzt bei allen Kollegen so sein."

Kanzler Kurz war schon Haare schneiden

Auch Kanzler Sebastian Kurz war schon wieder bei ihm. „Jetzt sitzen wir ja im selben Boot, jetzt haben wir ja beide einen Shitstorm hinter uns“, spielte Winkler augenzwinkernd aufs Kleinwalsertal an.