Haarschnitt im TV: Promi-Friseur Josef Winkler löst großen Wirbel aus

"Man kann doch nicht vor laufender Kamera hergehen und so 'flapsig' über Verbotenes hinwegsehen und meinen, dies hätte seine Berechtigung, mit der Begründung, Zuseher zu unterhalten. Das Unverständnis in unserer Branche ist dermaßen groß (...)."

Rechtliche Schritte werden geprüft, ein Anwalt ist schon mit der Sache betraut, wie Wolfgang Eder gegenüber dem KURIER bestätigt. "Das war ein kompletter Verstoß gegen das Corona-Gesetz", so Eder. Die Gewerbebehörde könnte man ebenfalls einschalten, meint er.

"Ein Skandal"

Auch der Wiener Landesinnungsmeister Marcus Eisinger hat sich schon via einem Youtube-Video zu Wort gemeldet. "Das ist gelinde gesagt ein Skandal!", sagt er da. "Ich sehe nicht ein, dass wir alle, die uns an die Gesetze halten und dem 2. Mai (Anmerk.: da dürfen voraussichtlich die Friseure wieder aufsperren) entgegenfiebern, durch irgendwelche Sonderblödheiten in der Öffentlichkeit gefährdet werden", so Eisinger.

"Es ist unglaublich, was sich Herr Josef Winkler in diesem Zusammenhang leistet." Er habe sich in der Öffentlichkeit berufsschädigend verhalten, ist sich Eisinger sicher. "Ein Skandal, dass sich der Frisör von unserem Kanzler so in die Öffentlichkeit stellt und sich über alles andere lustig macht."