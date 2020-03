Produzent Rudi Dolezal sitzt wegen Corona in Miami fest: "Ich mache mir Sorgen."

Zurück nach Österreich kann er momentan nicht, wie er der Zeitung "NÖN" sagt. „Die Rückreise wäre ein zu großes Risiko für mich, das ist im Moment keine Option.“

Er meint auch, dass in Miami sehr viel versäumt wurde, die Leute bis vor kurzem noch in großen Gruppen gefeiert hätten. „Daher befürchte ich auch Zustände wie in Italien. Die Dunkelziffer an erkrankten Personen wird vor allem hier in Miami sehr hoch sein“ , glaubt er.

Er würde sich wünschen, dass man in den USA mit der Situation genauso wie in Österreich umgeht. In den amerikanischen Supermärkten seien auch kaum noch Masken und Desinfektionsmittel zu bekommen, beklagt er.