Prinzessin Madeleine besuchte Kult-Wirtin Rosi Schipflinger in Kitzbühel

Es hat wieder einmal royalen Besuch in Österreich gegeben. Zu Neujahr zog es die schwedische Prinzessin Madeleine und ihren Mann Chris O' Neill nach Kitzbühel. Genauer gesagt, urlaubte sie auf den Sonnbergstuben von Rosi Schipflinger.

"Prinzessin Madeleine kommt jedes Jahr zu uns, wenn sie in Kitzbühel Urlaub macht. Nächstes Jahr will sie uns mit ihren drei Kindern besuchen, weil sie es bei uns so toll findet, sagte sie. Madeleine war super gelaunt. Sie ist ein ganz lieber Mensch, total herzlich und offen. Einfach mega-normal", erzählte Rosis Sprecherin, Anja Autenrieth gegenüber der Bildzeitung.

Gespeist wurden übrigens Schnitzel und Kaiserschmarren mit Heumilch-Softeis und Zwetschgenröster - also ganz klassisch. Auch sonst zeigte sie die Prinzessin äußerst bodenständig. "Sie hatte keine Personenschützer dabei, kam nur alleine mit ihrer Familie", so Autenrieth.